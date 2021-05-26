شاهد.. هدف تاريخي في مرمى مانشستر يونايتد

تقدم فريق فياريال على مانشستر يونايتد (1-0) المباراة النهائية للدوري الأوروبي لكرة القدم، المقام بينهما اليوم الأربعاء على ملعب "Stadion Energa" في مدينة غدانسك البولندية.

وسجل النجم الإسباني جيرارد مورينو هدف التقدم لفريق فياريال "الغواصات الصفراء" في مرمى "الشياطين الحمر" عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

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وأحرز جيرارد مورينو الهدف الأول في تاريخ لقاءات الفريقين، وذلك بعد أربع مواجهات بينهما في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسميين (2005-2006 و2008-2009)، وانتهت جميع المباريات الأربع بالتعادل السلبي.

المصدر: RT