أتلتيكو مدريد يتوج بلقب بطل الدوري الإسباني لأول مرة منذ عام 2014 (فيديو)

توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" موسم 2020-2021 بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة 38 الأخيرة من المسابقة.

وافتتح بلد الوليد باب التسجيل في الدقيقة الـ18 عن طريق أوسكار بلانو، قبل أن ينتفض أتلتيكو ويقلب الطاولة بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق الأرجنتيني أنخيل كوريا والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 57 و67 على الترتيب.

❤️ 🏆 𝐂 𝐇 𝐀 𝐌 𝐏 𝐈 𝐎 𝐍 𝐒 🏆 🤍



Atletico Madrid win #LaLigaSantander for an 11th time!



👏 Congrats, @atletienglish! 👏 pic.twitter.com/Gn9MmEHnhr — LaLiga English (@LaLigaEN) May 22, 2021

وبهذا الفوز الثمين، أنهى أتلتيكو الدوري في صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، ليتوج بلقب "الليغا" للمرة الأولى منذ عام 2014 والـ11 في تاريخه، ويجرد جاره ريال مدريد من لقبه.

واكتفى ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 84 نقطة، بعد فوزه على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد، وكان النادي الملكي بحاجة لتعثر أتلتيكو ليحافظ على لقبه.

وتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى (أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية) على سلم الترتيب إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما تأهل أصحاب المركزين الخامس والسادس، ريال سوسيداد وريال بيتس، إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

وودعت الفرق الثلاثة الأخيرة في الترتيب دوري الأضواء وهي إيبار وبلد الوليد وهويسكا.

المصدر: RT