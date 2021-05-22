أتلتيكو مدريد يتوج بلقب بطل الدوري الإسباني لأول مرة منذ عام 2014 (فيديو)
توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" موسم 2020-2021 بعد فوزه على مضيفه بلد الوليد 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة 38 الأخيرة من المسابقة.
وافتتح بلد الوليد باب التسجيل في الدقيقة الـ18 عن طريق أوسكار بلانو، قبل أن ينتفض أتلتيكو ويقلب الطاولة بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق الأرجنتيني أنخيل كوريا والأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 57 و67 على الترتيب.
May 22, 2021
May 22, 2021
May 22, 2021
❤️ 🏆 𝐂 𝐇 𝐀 𝐌 𝐏 𝐈 𝐎 𝐍 𝐒 🏆 🤍— LaLiga English (@LaLigaEN) May 22, 2021
Atletico Madrid win #LaLigaSantander for an 11th time!
👏 Congrats, @atletienglish! 👏 pic.twitter.com/Gn9MmEHnhr
وبهذا الفوز الثمين، أنهى أتلتيكو الدوري في صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة، ليتوج بلقب "الليغا" للمرة الأولى منذ عام 2014 والـ11 في تاريخه، ويجرد جاره ريال مدريد من لقبه.
"ريال مدريد" يتفوق على "فياريال" في آخر مباراة الموسم#RealMadridVillarreal 2-1 pic.twitter.com/I3Cz6Dll3i— LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2021
واكتفى ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 84 نقطة، بعد فوزه على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد، وكان النادي الملكي بحاجة لتعثر أتلتيكو ليحافظ على لقبه.
ترتيب الـ6 الاوائل— LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2021
الاتليتي @AtletiArab البطل ⚪🏆🔴#LaLigaSantanderpic.twitter.com/VSXRODTBAc
وتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى (أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية) على سلم الترتيب إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما تأهل أصحاب المركزين الخامس والسادس، ريال سوسيداد وريال بيتس، إلى مسابقة الدوري الأوروبي.
وودعت الفرق الثلاثة الأخيرة في الترتيب دوري الأضواء وهي إيبار وبلد الوليد وهويسكا.
المصدر: RT