الأهلي المصري يعود من جنوب إفريقيا ببطاقة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

حجز الأهلي المصري أول مقاعد المربع الذهبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في إياب ربع نهائي المسابقة اليوم السبت.

هدف الأهلي الأول ياااااسر رجوولة pic.twitter.com/JOR3PCA6BG — ماجيكانو (@magicano72) May 22, 2021

وافتتح الأهلي باب التسجيل مبكرا عن طريق نجمه ياسين إبراهيم عند الدقيقة الـ11، وعادل أصحاب الأرض النتيجة عند الدقيقة الـ30 عن طريق موسى ليبوسا.

نهاية المباراة! ⌚



🇿🇦 ماميلودي صنداونز 1 - 1 الأهلي 🇪🇬



الأهلي يتعادل إيجابيًا مع ماميلودي صنداونز على ملعب لوكاس موريبي 🤝#TotalCAFCL | #MSFCASC l @AlAhlypic.twitter.com/3LgVTvshh7 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 22, 2021

وبهذا التعادل الثمين، تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة الأندية الأعرق في القارة السمراء بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3-1، بعد أن حقق فوزا ثمينا بهدفين دون رد في مبارات الذهاب الأسبوع الماضي في القاهرة.

17 الأهلي.

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12 مازيمبي.



الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 17! الأكثر على الإطلاق. عملاق. 🔥 pic.twitter.com/5PO6SYzV6u — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 22, 2021

وهذا المرة الـ17 التي يتأهل فيها الأهلي إلى الدوري نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا ليعزز رقما قياسيا آخر في البطولة التي يحمل أكبر عدد من كؤوسها برصيد 9 ألقاب.

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وسيواجه الأهلي حامل اللقب في قبل النهائي، المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وبلوزداد الجزائري، اللذين سيلعبان في وقت لاحق اليوم في تونس في مباراة الإياب، علما بأن مباراة الذهاب الأسبوع الماضي انتهت لمصلحة الفريق الجزائري بهدفين نظيفين.

المصدر: RT