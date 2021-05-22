الترجي التونسي يقصي بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح ويواجه الأهلي المصري في نصف نهائي الأبطال

حجز الترجي الرياضي التونسي تذكرة التأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد عودة مثالية حققها أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بإياب ربع نهائي المسابقة يوم السبت.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدفين نظيفين للترجي سجلهما عبد الرؤوف بن غيث ومحمد علي بن رمضان في الدقيقتين 68 و87 على الترتيب.

🎥 ملخص المباراة:



الترجي يُعادل النتيجة في الدقائق الأخيرة أمام شباب بلوزداد وركلات الترجيح تحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.#TotalCAFCL | #ESTCRB | @ESTunis1919pic.twitter.com/zaREatQ3p7 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 22, 2021

وكان لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في الجزائر قد انتهى لمصلحة بلوزداد بذات النتيجة (2-0)، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للترجي بنتيجة 3-2.

وسيواجه الترجي في الدور قبل النهائي الأهلي المصري الذي تأهل في وقت سابق اليوم بعد تعادله مع مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما، مستفيدا من فوزه ذهابا في القاهرة بهدفين نظيفين.

وسيجمع نصف النهائي الثاني الوداد البيضاوي المغربي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ربع النهائي ✅

نصف النهائي ⌛



هكذا يكون الطريق نحو كأس دوري أبطال إفريقيا! 🏆#TotalCAFCLpic.twitter.com/BJWygYK8gT — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 22, 2021

وجاء تأهل الوداد بعد فوزه على ضيفه مولودية الجزائر بهدف دون رد، سجله وليد الكرتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليتأهل بمجموع المباراتين 2-1، بعد تعادل الفريقين ذهابا الأسبوع الماضي 1-1.

🎥 ملخص المباراة:



الوداد يفوز بهدف نظيف على ضيفه مولودية الجزائر ويؤكد على التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.#TotalCAFCL | #WACMCA | @WACofficielpic.twitter.com/LVlOQndPf3 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 22, 2021

في المقابل تأهل كايزر تشيفز رغم خسارته بثلاثية نظيفة أمام سيمبا التنزاني، بفضل فوزه ذهابا برباعية بيضاء ليخطف بطاقة المربع الذهبي بمجموع المباراتين 4-3.

🎥 ملخص المباراة:



سيمبا يفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه كايرز تشيفز.. ثنائية من كوبو وهدف من تشاما ولكن نتيجة الذهاب حسمت التأهل.#TotalCAFCL l #SSCKCFCpic.twitter.com/Q3NinkzlCB — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 22, 2021

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وستقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يوم الجمعة في الـ18 من يونيو المقبل، على أن يكون الإياب بعدها بأسبوع في الـ25 من الشهر ذاته.

المصدر: RT