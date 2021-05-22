ليفربول وتشيلسي وليستر في صراع ثلاثي "ناري" على بطاقتين لدوري الأبطال

تشهد الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز كرة القدم غدا الأحد، صراعا ثلاثيا بين تشيلسي وليفربول وليستر سيتي، على البطاقتين الأخيرتين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبعدما ضمن مانشستر سيتي اللقب الثالث في الأعوام الأربعة الأخيرة، وجاره مانشستر يونايتد الوصافة، انحصرت المنافسة على بطاقتي المركزين الثالث والرابع بين الثلاثي تشيلسي وليفربول وليستر سيتي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول وليستر صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

ورغم تساوي ليفربول وليستر بعدد النقاط، فإن فارق الأهداف الإجمالي يصب في مصلحة "الريدز" بأربعة أهداف، حيث سجل ليفربول 66 هدفا واستقبلت شباكه 42 هدفا (+24)، فيما سجل ليستر 66 هدفا وعليه 46 هدفا (+20).

The stage is set for Sunday 👀 pic.twitter.com/gnptwEwPum — Premier League USA (@PLinUSA) May 19, 2021

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ويحل الفريق اللندني ضيفا على أستون فيلا الحادي عشر، فيما يلعب ليفربول للمرة الأولى هذا الموسم أمام أنصاره الذين تم تحديد عددهم في 10 آلاف مشجع، عندما يستضيف كريستال بالاس الـ13، ويلتقي ليستر سيتي، بطل مسابقة كأس الاتحاد، مع ضيفه توتنهام السابع.

ويملك تشيلسي وليفربول مصيرهما بيديهما حيث سيحسمان بطاقتيهما من خلال الفوز، فيما يحتاج ليستر سيتي إلى النقاط الثلاث أمام توتنهام للحفاظ على حظوظه بانتظار تعثر "البلوز" أو"الريدز".

المصدر: أ ف ب