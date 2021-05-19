ليفربول يعود للمربع الذهبي بثلاثية في شباك بيرنلي (فيديو)

حقق ليفربول فوزا كبيرا وثمينا على مضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف "الريدز" كل من البرازيلي روبيرتو فيرمينو وناثانيال فيليبس وأليكس أوكسليد تشامبرلين في الدقائق 43 و52 و88 على التوالي.

الدوري الأنجليزي || بيرنلي 0 - 3 ليفربول || اهداف المباراة HD



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pic.twitter.com/r9jfx4vbsw — سناب igoal1 (@cafcl_4) May 19, 2021

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة وصعد إلى المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل جولة واحدة من نهاية "البريميرليغ"، على حساب ليستر سيتي الذي تراجع إلى المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

ONE DOWN, ONE TO GO!



A BIG WIN FOR THE REDS AT TURF MOOR 😍 — Liverpool FC (@LFC) May 19, 2021

ورغم تساوي ليفربول وليستر بعدد النقاط، فإن فارق الأهداف الإجمالي يصب في مصلحة "الريدز" بأربعة أهداف، حيث سجل ليفربول 66 هدفا واستقبلت شباكه 42 هدفا (+24)، فيما سجل ليستر 66 هدفا وعليه 46 هدفا (+20).

Liverpool move in to the top four#BURLIVpic.twitter.com/pw3VFW0qdh — Premier League (@premierleague) May 19, 2021

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في المقابل، توقف رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT