يوفنتوس يرفع كأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه (فيديو)

توج يوفنتوس بلقب بطل كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على أتلانتا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب "مابي" في مدينة ريجيو اليوم الأربعاء.

وسجل هدفي "السيدة العجوز" السويدي ديان كولوسيفسكي وفيدريكو كييزا في الدقيقتين 31 و73 على الترتيب، فيما سجل هدف أتلانتا الوحيد الأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقة الـ41 من عمر اللقاء.

وأنهى أتلانتا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي رافائيل تولوي قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من المباراة.

وهذه المرة الـ14 التي يتوج فيها يوفنتوس بالكأس المحلية وهو رقم قياسي في إيطاليا.

في المقابل، عجز أتلانتا عن تحقيق اللقب الثاني في المسابقة بعد الأول في عام 1963.

المصدر: RT