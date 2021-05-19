يوفنتوس يرفع كأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه (فيديو)
توج يوفنتوس بلقب بطل كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على أتلانتا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب "مابي" في مدينة ريجيو اليوم الأربعاء.
وسجل هدفي "السيدة العجوز" السويدي ديان كولوسيفسكي وفيدريكو كييزا في الدقيقتين 31 و73 على الترتيب، فيما سجل هدف أتلانتا الوحيد الأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقة الـ41 من عمر اللقاء.
بوووووووووم! 💪💪— موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) May 19, 2021
هدف ثاني لـ #يوفنتوس#أتلانتا_يوفي#TIMVISIONCUPpic.twitter.com/GD7b8X2Jvd
وأنهى أتلانتا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي رافائيل تولوي قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من المباراة.
الأبطاااااااااال #ITAL14NCUP !!!! 🇮🇹🏆⚪️⚫️#أتلانتا_يوفي#TIMVISIONCUP#FinoAllaFine#فورزا_يوفيpic.twitter.com/KXt0b89V5r— JuventusFC (@Juventusfcar) May 19, 2021
وهذه المرة الـ14 التي يتوج فيها يوفنتوس بالكأس المحلية وهو رقم قياسي في إيطاليا.
اللحظة التي حققنا فيها البطولة #ITAL14NCUP! 🇮🇹🏆⚪️⚫️#TIMVISIONCUP#فورزا_يوفيpic.twitter.com/ld8nhh97HD— JuventusFC (@Juventusfcar) May 19, 2021
في المقابل، عجز أتلانتا عن تحقيق اللقب الثاني في المسابقة بعد الأول في عام 1963.
يا لها من لحظة يا @gianluigibuffon! 🙌❤️#ITAL14NCUP#TIMVISIONCUP#فورزا_يوفيpic.twitter.com/EBzy18Dux9— JuventusFC (@Juventusfcar) May 19, 2021
لحظة تتويج الأبطال #ITAL14NCUP ! 🇮🇹🏆⚪️⚫️#TIMVISIONCUP#فورزا_يوفيpic.twitter.com/RIPbOAgvkX— JuventusFC (@Juventusfcar) May 19, 2021
المصدر: RT