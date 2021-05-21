سيميوني: سنقاتل من أجل التتويج بلقب "الليغا"

يتطلع أتلتيكو مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم للفوز بلقب "الليغا" لأول مرة منذ عام 2014، عندما يحل غدا السبت ضيفا على بلد الوليد ضمن الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري.

ويتصدر أتلتيكو "الليغا" بفارق نقطتين عن جاره الريال، ويحتاج فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني للفوز في مباراة الغد لضمان التتويج باللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة مطارده الريال وضيفه فياريال التي ستقام في ذات التوقيت.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إنها المباراة الأخيرة أمام بلد الوليد، حيث يقاتل الفريقان من أجل هدفين مختلفين، لكن ذلك مهم أيضا، وكل فريق سيقدم أقصى ما لديه لتحقيق ذلك".

وتابع: "ندرك أن أي شيء يمكن أن يحدث في المباراة. ما يحتاجه المنافس يختلف عما نريده، لكنه مهم".

❝It's a final and we will both fight for our lives.❞



Who's ready for tomorrow's LaLiga finale 🆚 Real Valladolid? pic.twitter.com/txfPdyoPvZ — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 21, 2021

وأضاف: "كان موسما طويلا، تعرضت خلاله كافة الأندية لمشاكل. يقاتل فريقان على اللقب، و3 على مقعدين للنجاة من الهبوط. نحن بحاجة لتقديم أقصى ما لدينا في كل مباراة في هذا الدوري، ونتمنى تحقيق ما نصبو له في النهاية".

Diego Simeone: "We find ourselves on the last day with two teams fighting for the title. This is La Liga" https://t.co/wD3j1OZ3Ia — footballespana (@footballespana_) May 21, 2021

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وقال سيميوني إنه سينتظر لتقييم الحالة البدنية لبعض اللاعبين، بينما الوحيد الذي تم استبعاده من المباراة، هو توماس ليمار بسبب مشكلة في الفخذ.

المصدر: رويترز