زيدان يعلق على عودة بنزيما إلى المنتخب الفرنسي

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة عن سعادته لاستدعاء مواطنه ومهاجمه كريم بنزيما إلى منتخب "الديوك" بعد غياب ستة أعوام لخوض بطولة أمم أوروبا.

ويقدم بنزيما مستويات مميزة هذا الموسم مع النادي الملكي حيث سجل 29 هدفا في جميع المسابقات، منها 22 في "الليغا".

وفي حال فوز الريال على ضيفه فياريال غدا السبت مقابل تعادل أو سقوط أتلتيكو المتصدر ضد مضيفه بلد الوليد، سيبقى لقب "الليغا" في خزائن ملعب سانتياغو برنابيو للعام الثاني تواليا.

وكان بنزيما وجد نفسه خارج أسوار المنتخب منذ أن ظهرت إلى العلن فضيحة الشريط الجنسي لمواطنه ماتيو فالبوينا في نهاية عام 2015، وفضح دور مهاجم ريال الابتزازي في هذه العملية بعدما هدد لاعب مرسيليا وليون السابق وأولمبياكوس اليوناني الحالي، بعدم نشر محتويات الفيديو في وسائل الإعلام مقابل دفع مبلغ من المال لأحد أصدقائه.

إلا أن هذا النفي انتهى بعد استدعائه الثلاثاء من قبل المدرب ديدييه ديشان للمشاركة في كأس أوروبا 2020 المؤجلة.

وأكد زيدان الذي سبق أن انتقد منطق ديشان باستبعاد مواطنه: "أنا سعيد جدا لعودة كريم إلى المنتخب الفرنسي. كان هذا ما أراده. أنا سعيد جدا لأنه كان يأمل أن يتحقق ذلك".

Zinedine Zidane sur le retour de Karim Benzema chez les Bleus :



« C'était son souhait, c'est ce qu'il a toujours voulu [...] Il ne faut pas penser qu'on va forcément gagner l'Euro parce qu'il est là. Il ne faut pas le mettre en cause si on ne gagne pas »



(conférence de presse) pic.twitter.com/8HdgCaeEpU — Actu Foot (@ActuFoot_) May 21, 2021

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وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي على هامش المباراة عما إذا لعب دورا في عودته قال: "كلا، لم يكن لدي أي دور في عودة كريم"، مؤكدا أن الأخير "لطالما قام بكل شيء" للعودة إلى أبطال العالم.

وحث زيدان الرأي العام والجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي على التعامل بحكمة مع لاعبه ومنتخب "الديوك" في نهائيات الأمم الأوروبية المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

المصدر: أ ف ب