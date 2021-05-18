بعد استبعاده لـ6 أعوام.. استدعاء بنزيما لتشكيلة المنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا

استدعى ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم اليوم الثلاثاء كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني لتشكيلة تتألف من 26 لاعبا لخوض بطولة أمم أوروبا المقررة الشهر المقبل.

ولأول مرة منذ خمسة أعوام ونصف العام على خوضه مباراته الدولية الرقم 81 أمام أرمينيا في أكتوبر 2015 حيث سجل مرتين رافعا عدد أهدافه الدولية إلى 27، سيمثل بنزيما منتخب "الديوك" مجددا، بعد أن استبعده ديشان طيلة السنوات الأخيرة لتورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا في عام 2015.

The 2️⃣6️⃣ Bleus en route for the EURO! 🇫🇷 #FiersdetreBleuspic.twitter.com/HXo2upwgWa — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) May 18, 2021

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وجاءت قائمة منتخب "الديوك" على النحو التالي:

- في حراسة المرمى: هوغو لوريس، ستيف مانداندا، ومايك مايجنان.

- في خط الدفاع: فاران، لينغليت، زوما، بافارد، ديني، لوكاس هرنانديز، دوبوا، جوليس كوندي، برسنيل كيمبيمبي.

- في خط الوسط: بوغبا، كانتي، موسى سيسوكو، رابيو، كورنتين توليسو.

- في خط الهجوم: بنزيما، بن يدر، عثمان ديمبلي، مبابي، كومان، غريزمان، أوليفييه جيرو، ماركوس تورام، وتوماس ليمار.

ويلعب المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة السادسة التي تضم البرتغال حاملة اللقب وألمانيا وهنغاريا.

المصدر: media.fff.fr