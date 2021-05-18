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بنزيما يعزز أنباء عودته إلى منتخب "الديوك" في أمم أوروبا

الرياضة

بنزيما يعزز أنباء عودته إلى منتخب
Reuters Eric Gaillard
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عزز كريم بنزيما، هداف ريال مدريد الإسباني، أنباء عودته إلى المنتخب الفرنسي المشارك في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، الشهر المقبل.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما عدل وصف الحساب الشخصي الخاص به على "تويتر"، حيث كتب أنه لاعب في ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

وكان بنزيما يكتفي قبل ذلك بوضع الحساب الرسمي للنادي الملكي فقط في الوصف، لكنه أضاف اليوم الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا أيضا.

ويغيب بنزيما عن منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة، عقب تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا في عام 2015.

وتداولت العديد من التقارير الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن قائمة ديديه ديشامب، مدرب "الديوك"، قد تشهد مفاجأة كبيرة في بطولة أمم أوروبا، باستدعاء بنزيما لأول مرة منذ 6 أعوام.

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وتألق بنزيما هذا الموسم بشكل لافت مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، مسجلا 29 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وتوج بنزيما أمس الاثنين بجائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج، من جانب اتحاد لاعبي كرة القدم في فرنسا، وهذه المرة الثانية التي يتوج فيها هذا اللاعب ذو الأصول الجزائرية، بهذه الجائزة بعد عام 2019.

المصدر: marca.com

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