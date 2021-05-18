بنزيما يعزز أنباء عودته إلى منتخب "الديوك" في أمم أوروبا

عزز كريم بنزيما، هداف ريال مدريد الإسباني، أنباء عودته إلى المنتخب الفرنسي المشارك في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، الشهر المقبل.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما عدل وصف الحساب الشخصي الخاص به على "تويتر"، حيث كتب أنه لاعب في ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

وكان بنزيما يكتفي قبل ذلك بوضع الحساب الرسمي للنادي الملكي فقط في الوصف، لكنه أضاف اليوم الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا أيضا.

🤩🇫🇷 Les presentamos a Karim @Benzema, 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗮, como él mismo ha pasado a definirse 😉 pic.twitter.com/T0T5KXBMa8 — MARCA (@marca) May 18, 2021

ويغيب بنزيما عن منتخب فرنسا في السنوات الأخيرة، عقب تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا في عام 2015.

وتداولت العديد من التقارير الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن قائمة ديديه ديشامب، مدرب "الديوك"، قد تشهد مفاجأة كبيرة في بطولة أمم أوروبا، باستدعاء بنزيما لأول مرة منذ 6 أعوام.

2015 - Karim Benzema with French National team 🇫🇷:



81 caps



27 goals - 10th highest tally



Last cap and goals with les Bleus on 8 October 2015 against Armenia 🇦🇲



Resurrection? pic.twitter.com/CaUz2fh05N — OptaJean (@OptaJean) May 18, 2021

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وتألق بنزيما هذا الموسم بشكل لافت مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، مسجلا 29 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وتوج بنزيما أمس الاثنين بجائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج، من جانب اتحاد لاعبي كرة القدم في فرنسا، وهذه المرة الثانية التي يتوج فيها هذا اللاعب ذو الأصول الجزائرية، بهذه الجائزة بعد عام 2019.

المصدر: marca.com