مورغان قائد ليستر سيتي يقرر الاعتزال في نهاية الموسم

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي أن مدافعه وقائده ويس مورغان البالغ 37 عاما بصدد وضع حد لمسيرته الكروية التي استمرت 19 عاما، في نهاية الموسم الجاري.

وقاد مورغان ليستر لإحراز لقبه الأول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016 عكس كل التوقعات، وشارك في جميع مباريات فريقه في ذلك الموسم.

ويختتم مورغان مسيرته بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الذي حققه ليستر لأول مرة هذا الشهر عقب فوزه بهدف دون رد على تشيلسي في النهائي.

Our Premier League-winning captain Wes Morgan will retire at the end of season after nine hugely successful years at the Club and a career spanning over 750 professional games 💙#ThankYouWes — Leicester City 🏆 (@LCFC) May 21, 2021

وقال إياوات سريوادانابرابا رئيس مجلس إدارة ليستر: "كان ويس من أعظم من خدموا ليستر سيتي، حيث قاد الفريق خلال أكثر فترات النادي نجاحا وساعد في وضع المعايير التي دفعت النادي إلى الأمام".

وأضاف: "كان أخا أكبر لكل من لعب معه، وممثلا قويا للفريق ومصدرا ثمينا لتقديم المشورة للمدربين وكبار المديرين التنفيذيين في النادي.. كانت مساهمته هائلة".

وسينهي مورغان مشواره بعد أن شارك في أكثر من 700 مباراة مع نوتنغهام فورست وليستر، بالإضافة إلى 30 مباراة دولية مع منتخب جامايكا.

#lcfc legend Christian Fuchs will leave the Football Club at the end of the 2020/21 season, after a hugely successful six years that has seen him lift the Premier League and FA Cup 🏆👏#ThankYouFuchs — Leicester City 🏆 (@LCFC) May 21, 2021

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كما أعلن ليستر رحيل كريستيان فوكس عن النادي في نهاية الموسم. ولعب الظهير الأيسر البالغ من العمر 35 عاما دورا أساسيا في فوز ليستر بالدوري.

المصدر: رويترز