هاري كين يبلغ توتنهام برغبته في الرحيل عن النادي اللندني (تقرير)

ذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم الاثنين أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير أبلغ ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف، حيث يأمل الدولي الانجليزي بتحديد مستقبله قبل بطولة أوروبا الشهر المقبل.

ويرتبط كين بعقد مع النادي المنتمي لشمال لندن حتى 2024 مما قد يعرقل أي خطوة محتملة من ناد آخر للحصول على خدمات اللاعب البالغ 27 عاما والذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (141.42 مليون دولار).

وقالت شبكة سكاي إن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي على اتصال مع ممثلي كين.

#THFC are now making enquiries about replacement centre-forwards, in the first indication that the club are willing to consider the feelings of their 27-year-old talisman. — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 17, 2021

إقرأ المزيد

وسجل كين 22 هدفا وصنع 13 ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويتنافس كين على الحذاء الذهبي، وهي جائزة فاز بها مرتين سابقا، مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 22 هدفا أيضا قبل مباراتين من نهاية "البريميرليغ".

وعبر كين الشهر الماضي عن خيبة أمله لعدم فوزه بألقاب مع توتنهام رغم استمرار اللاعب البارز في نيل الجوائز الفردية.

وأهدر توتنهام فرصة للفوز بأول ألقابه منذ 2008 حين خسر أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الشهر الماضي.

وزادت التكهنات حول مستقبل كين بعد تراجع توتنهام، الذي كان يتصدر الدوري في ديسمبر الماضي، في الترتيب بسبب سلسلة من العروض المخيبة أدت لإقالة المدرب السابق جوزيه مورينيو.

ويملك توتنهام صاحب المركز السادس برصيد 59 نقطة فرصة ضئيلة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل لكنها تعتمد على خسارة تشيلسي الرابع (64 نقطة) وليفربول الخامس (63 نقطة) للنقاط.

ويستضيف توتنهام منافسه أستون فيلا غدا الثلاثاء قبل مواجهة ليستر سيتي الثالث في اليوم الأخير من الموسم.

المصدر: رويترز