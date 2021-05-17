رسميا.. إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، إصابة نجمه الألماني توني كروس بفيروس كورونا المستجد، ليتأكد غيابه عن المباراة الأخيرة في "الليغا" أمام فياريال.

وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن نادي ريال مدريد أن مسحة لاعبنا توني كروس جاءت إيجابية في اختبار فيروس كوفيد-19 الذي أجري له اليوم".

وأضاف البيان: "كان كروس منعزلا بشكل طوعي منذ يوم الجمعة الماضي، 14 مايو، بعد أن كان على اتصال مباشر مع شخص أثبتت إصابته بالفيروس المستجد".

وبذلك تأكد غياب كروس عن مباراة الريال أمام فياريال في الجولة الأخيرة من "الليغا".

بيان رسمي: توني كروس#ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 17, 2021

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وغاب كروس عن المباراة التي فاز فيها الريال على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد أمس الأحد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن جاره أتلتيكو المتصدر قبل مباراته المصيرية الأخيرة على ملعبه أمام فياريال السابع يوم السبت.

ويحل أتليتيكو ضيفا على بلد الوليد المهدد بالهبوط في التوقيت ذاته، ويعلم "الروخيبلانكوس" أن الفوز سيمنحه اللقب لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

المصدر: realmadrid.com