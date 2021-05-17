 
مباشر
عاجل
مواجهات عنيفة في مخيم العروب بالضفة الغربية بعد مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

رسميا.. إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا

الرياضة

رسميا.. إصابة نجم ريال مدريد بفيروس كورونا
Reuters Sergio Perez
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qf1u

أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، إصابة نجمه الألماني توني كروس بفيروس كورونا المستجد، ليتأكد غيابه عن المباراة الأخيرة في "الليغا" أمام فياريال.

وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن نادي ريال مدريد أن مسحة لاعبنا توني كروس جاءت إيجابية في اختبار فيروس كوفيد-19 الذي أجري له اليوم".

وأضاف البيان: "كان كروس منعزلا بشكل طوعي منذ يوم الجمعة الماضي، 14 مايو، بعد أن كان على اتصال مباشر مع شخص أثبتت إصابته بالفيروس المستجد".

وبذلك تأكد غياب كروس عن مباراة الريال أمام فياريال في الجولة الأخيرة من "الليغا".

إقرأ المزيد
ريال مدريد يعلن دخول كروس العزل الصحي قبل يومين من مواجهة مصيرية
ريال مدريد يعلن دخول كروس العزل الصحي قبل يومين من مواجهة مصيرية

وغاب كروس عن المباراة التي فاز فيها الريال على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد أمس الأحد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن جاره أتلتيكو المتصدر قبل مباراته المصيرية الأخيرة على ملعبه أمام فياريال السابع يوم السبت.

ويحل أتليتيكو ضيفا على بلد الوليد المهدد بالهبوط في التوقيت ذاته، ويعلم "الروخيبلانكوس" أن الفوز سيمنحه اللقب لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

المصدر: realmadrid.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا