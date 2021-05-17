شاهد.. 6 أهداف دراماتيكية لحراس المرمى

سجل الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، هدفا قاتلا لليفربول، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قد يساهم في منحه بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

رغم كل ما وصف به هدف بيكر في مرمى وست بروميتش ألبيون بأنه "معجزة كروية"، أو كما قال عنه مدرب الريدز الألماني يورغن كلوب "الهدف الأجمل الذي رأيته لحراس المرمى"، إلا أنه يواجه بعض المنافسة على صعيد المسجلين الدراماتيكيين بين حراس المرمى.

حراس كثر سجلوا أهدافا في منطقة الفريق الخصم في أوقات حساسة. بعضهم، على غرار البرازيلي روجيريو سيني الذي سجل 130 هدفا في مسيرته، فيما كان الباراغواني خوسيه لويس تشيلافرت اختصاصيا في الركلات الثابتة على باب المنطقة.

بالنسبة لمعظمهم، تحين الفرصة عندما تكون الهجمة الأخيرة، وخصوصا من ركلة ثابتة قبل صافرة النهاية.

رينيه هيغيتا 1995

في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس 1995، سجّل الكولومبي، رينيه هيغيتا، لأتلتيكو ناسيونال من ضربة حرة في مرمى ريفربلايت الأرجنتيني في ميديين، ليقود فريقه نحو النهائي. جاء الهدف قبل نحو شهر من صدة تاريخية حملت اسم "العقرب" في مباراة بلاده ضد إنجلترا وديا على ملعب ويمبلي.

وسجل مجددا في مباراة الإياب، مترجما الركلة الترجيحية الأولى لفريقه الذي كسب الحصة 8-7.

🇨🇴🎈 Birthday boy Rene Higuita venturing forward from his goal to smash home a free-kick and send the commentator wild.



Proper wild.@higuitarene | @FCFSeleccionColpic.twitter.com/skJvOwEGYb — The Sportsman (@TheSportsman) August 27, 2020

خوسيه لويس تشيلافرت 1996

سجل تشيلافرت أهدافه الدولية الثمانية في مباريات رسمية، اثنان منها ضد الأرجنتين.

في تصفيات كأس العالم 1998، سدد ركلة حرة أرضية في 1 سبتمبر 1996 منحت الباراغواي التعادل في بوينوس أيرس. واحتلت بلاده المركز الثاني في التصفيات الأميركية الجنوبية، حاجزة بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في 12 سنة.

Selalu ingat sama si Bulldog ini, Jose Luis Chilavert 👏🏻 pic.twitter.com/Zo9oHkCEJk — Football Fandom (@Fandom_ID) May 17, 2021

جيمي غلاس 1999

في اليوم الأخير من الموسم، احتاج كارلايل للفوز على بليموث، كي يبقى في دوري الدرجة الثالثة في إنجلترا.

خيم التعادل، ومع الاقتراب من نهاية الوقت البدل عن الضائع وصافرة النهاية، حصل فريقه على ركلة ركنية. وطلب المدرب نايجل بيرسون من حارسه التقدم، فتابع الركنية بتسديدة داخل الشباك. كانت الأخيرة من ثلاث مباريات لعبها مع كارلايل.

Almost certainly the worst goal in the thread, but probably the most important.



Jimmy Glass, a journeyman keeper on loan from Swindon and playing only his third game for Carlisle, keeps them in the football league with a last minute winner.



Incredible.pic.twitter.com/zNM6Jgd3S5 — GoalScorer Challenge (@GoalscorerC) May 17, 2021

أوسكارين ماسولوكي 2016

سجل أوسكارين ماسولوكا هدفا رائعا بكرة مقصية أكروباتية في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن الضائع لفريقه باروكا في مرمى أورلاندو بايرتس في الدوري الجنوب إفريقي في 30 نوفمبر 2016.

أنقذ نقطة لفريقه، لكن ذلك لم يجنبه الهبوط.

يحتل مكانا في لائحة أهداف الحراس، نظرا لجماليته، وحلّ ثانيا في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" لأجمل أهداف السنة، وراء كرة مقصية رائعة للفرنسي أوليفييه جيرو.

From Oscarine Masuluke’s acrobatic goal to Tim Howard’s goal from the other side of the pitch at Goodison Park, we’ve seen some spectacular and memorable goals from goalkeepers.



What’s the most iconic goalkeeper goal you’ve witnessed? 🤔 pic.twitter.com/WMXmFlPwcC — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) May 17, 2021

ألبرتو برينيولي 2017

أصبح برينيولي نجما عندما سجل بأسمه هدفا لبينيفينتو في مرمى ميلان في الدوري الإيطالي في 3 ديسمبر 2017.

بعد 14 خسارة متتالية، منحت رأسية الحارس المعار النقطة الأولى لبينيفينتو من كرّة ارتدت من مؤخرة رأسه داخل الشباك.

Benevento goalkeeper Alberto Brignoli has just entered the Desmond hall of fame with this incredible diving header to earn his sides first point of the Serie A season!! Incredible Desmond!! #SerieA#desmond#BeneventoMilan#Benevento#ACMilanpic.twitter.com/pIBs3KvyJE — Desmond 2-2 (@desmond_twotwo) December 3, 2017

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رافال غيكييفيتش 2018

في الرمق الأخير من مباراة فريقه أونيون برلين ضد هايدنهايم في الدرجة الألمانية الثانية، في 7 أكتوبر 2018، ارتقى البولندي رافال غيكييفيتش، محافظا على سجل فريقه دون خسارة.

بحلوله ثالثا، تخطى فريق العاصمة شتوتغارت في الملحق ليبلغ الدرجة الأولى من البوندسليغا للمرة الأولى، ولا يزال صامدا.

Extreme drama yesterday in the Bundesliga 2 as @fcunion goalkeeper Rafal #Gikiewicz scored in added time to earn his side a point against @FCH1846 😱



Talk about saving the day 👏 pic.twitter.com/SxYMi2k5zk — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 8, 2018

المصدر: "أ ف ب"