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وفاة حارس منتخب الجزائر السابق

الرياضة

وفاة حارس منتخب الجزائر السابق
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أعلنت وسائل إعلام جزائرية الأحد، وفاة سمير حجاوي حارس منتخب الجزائر السابق، في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 42 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان من المقرر أن يعود حجاوي إلى الجزائر غدا الإثنين، لكنه توفي بعد أن تم نقله لأحد المستشفيات الفرنسية للعلاج، عقب تدخل السلطات الجزائرية، نظرا لإغلاق المجال الجوي والبحري لاحتواء فيروس كورونا.

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وكان حجاوي وجه نداء قبل أيام لمسؤولي البلاد عبر مواقع التواصل لإعادته للبلاد للوفاة بين عائلته وأحبائه، واستجابت السلطات وكان من المقرر أن يعود غدا.

وحجاوي ابن مدينة تلمسان من أبرز الحراس الجزائريين ودافع عن ألوان وفاق سطيف وجمعية الشلف وشبيبة القبائل ووداد تلمسان والمنتخب الجزائري.

المصدر: "وكالات"

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