ريال مدريد يهز شباك بيلباو بهدف "ذهبي".. فيديو

تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه أتلتيك بيلباو (1-0) في المباراة بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المدافع فرناندو ناتشو هدف التقدم للفريق الملكي بحلول الدقيقة 68 من زمن الشوط الأول للقاء.

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ويحتل ريال مدريد، قبل هذه المباراة، المركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 78 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على منافسه التقليدي برشلونة، الذي يواجه في الوقت ذاته ضيفه سيلتا فيغو.

بينما يتربع أتلتيكو مدريد على عرش صدارة "الليغا" برصيد 80 نقطة، ويشغل أتلتيك بيلباو المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة.

المصدر:RT