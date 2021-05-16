ريال مدريد في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بيلباو

كشف مدربا فريقي ريال مدريد ومضيفه أتلتيك بيلباو، التشكيلة الأساسية للقاء الذي يجمعهما، اليوم الأحد، في الساعة (17:30) بتوقيت غرينتش، من الجولة الـ37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال (55 عاما)، المدير الفني للفريق الباسكي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الملكي، على ملعب "سان ماميس"، في مدينة بيلباو:

ALINEACIÓN I Los 1️⃣1️⃣ leones que jugarán de inicio ante el @realmadrid en el último partido de la temporada en San Mamés 🏟️#AthleticRealMadrid#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/AzTmersvfh — Athletic Club (@AthleticClub) May 16, 2021

بينما اختار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، التشكيلة الأساسية التالية لهذه المباراة الهامة بالنسبة له، في ظل غياب نجمه الألماني توني كروس، ضد أتلتيك بيلباو:

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 78 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على منافسه التقليدي برشلونة، الذي يواجه في الوقت ذاته ضيفه سيلتا فيغو.

بينما يتربع أتلتيكو مدريد على عرش صدارة "الليغا" برصيد 80 نقطة، ويشغل أتلتيك بيلباو المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة.

المصدر: RT