 
مباشر
عاجل
روسيا في مجلس الأمن: نقترح إجراء لقاء بين زعيمي إسرائيل وفلسطين في موسكو

ريال مدريد في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بيلباو

الرياضة

ريال مدريد في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بيلباو
Reuters /Susana Vera
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qerb

كشف مدربا فريقي ريال مدريد ومضيفه أتلتيك بيلباو، التشكيلة الأساسية للقاء الذي يجمعهما، اليوم الأحد، في الساعة (17:30) بتوقيت غرينتش، من الجولة الـ37 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني مارسيلينو غارسيا تورال (55 عاما)، المدير الفني للفريق الباسكي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الملكي، على ملعب "سان ماميس"، في مدينة بيلباو:

 

بينما اختار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، التشكيلة الأساسية التالية لهذه المباراة الهامة بالنسبة له، في ظل غياب نجمه الألماني توني كروس، ضد أتلتيك بيلباو:

إقرأ المزيد
ريال مدريد يفكر في إعادة مدربه الأسبق بطل
ريال مدريد يفكر في إعادة مدربه الأسبق بطل "التشامبيونز ليغ" 2014

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 78 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على منافسه التقليدي برشلونة، الذي يواجه في الوقت ذاته ضيفه سيلتا فيغو.

بينما يتربع أتلتيكو مدريد على عرش صدارة "الليغا" برصيد 80 نقطة، ويشغل أتلتيك بيلباو المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا