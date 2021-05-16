ريال مدريد يفكر في إعادة مدربه الأسبق بطل "التشامبيونز ليغ" 2014

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن مسؤولي ريال مدريد يفكرون في إعادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى "سانتياغو برنابيو"، إذا رحل مدربه الحالي الفرنسي زين الدين زيدان بنهاية الموسم.

وزعمت العديد من التقارير أن زيدان سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأن المدرب الفرنسي أبلغ لاعبي "الميرنغي" بهذا القرار منذ أيام، وذلك بعد إقصاء الفريق الملكي من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن زيدان اجتمع باللاعبين بالفعل عقب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، وتحديدا قبل مباراة "الليغا" ضد إشبيلية، وأوضحت أن هذا الاجتماع كان وراء بدء المدرب الفرنسي المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة إشبيلية في وقت متأخر عن المعتاد.

Испанская Onda Cero сообщает, что Зидан уже попрощался с игроками «Реала» 😳



Неужели Зизу действительно скоро покинет Мадрид?https://t.co/aE5lhRdoQp



📷 Quality Sport Images/Getty Images pic.twitter.com/6rUNWk10dw — Матч ТВ (@MatchTV) May 15, 2021

وقالت إن زيدان درس قراره طويلا، ووصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبله.

ويعتقد المدرب الفرنسي، أن مهمته في ريال مدريد انتهت، وأنه حان وقت الرحيل.

وذكت صحيفة "ديلي ميل" أن عودة كارلو أنشيلوتي (61 عاما)، المدرب الحالي لفريق إيفرتون الإنجليزي، إلى ريال مدريد قد يصاحبها عودة الويلزي، غاريث بيل، المعار إلى توتنهام الإنجليزي، والذي سبق أن تألق مع الفريق الملكي تحت قيادة المدرب الإيطالي.

Real Madrid 'considering move for Everton manager Carlo Ancelotti' https://t.co/41826jbnsZ — MailOnline Sport (@MailSport) May 16, 2021

إقرأ المزيد

وسبق أن درب أنشيلوتي ريال مدريد وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2014، لكن رئيس النادي بيريز أقاله عقب نهاية الموسم التالي، بعد خسارة لقبي الدوري الإسباني "لا ليغا"، و"التشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات