بيرلو يعلق على رد فعل رونالدو بعد استبداله

أكد مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، أن الفوز كان أمرا ضروريا على إنتر ميلان، من أجل المحافظة على أمل التأهل لدوري أبطال أوروبا، وان نجمه كريستيانو رونالدو كان سعيدا في غرفة الملابس.

وقال بيرلو، في تصريحات عقب الفوز على إنتر ميلان (3-2): "ممر شرفي للإنتر؟ قد أثنى النادي على الإنتر وهنأهم وأعتقد أن هذا يكفي، على مدى الـ9 سنوات الماضية لم يقم أي ناد بعمل ممر شرفي لنا".

Juventus vs. Inter:



1-0: Ronaldo, 24’

1-1: Lukaku, pen. 35’

2-1: Cuadrado, 45+3’

🔴: Bentancur, 55’

🔄: Pirlo subs off Ronaldo, 70’

2-2: Chiellini, og 83’

3-2: Cuadrado, pen. 88’

🔴: Brozovic, 90+2’



Juve scrapping for their lives to reach next season’s Champions League 🤯 pic.twitter.com/RDXSSje5y4 — B/R Football (@brfootball) May 15, 2021

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وأضاف: "الفوز كان واجبا علينا، وقد فعلنا ذلك، غالبا ما كنا نفتقد الرغبة التي كانت لدينا في السنوات السابقة، لم نكن جيدين في إشعال اللهب الموجود لدينا، لم نتمكن من ذلك بسببي أنا".

وتابع: "الفوز كان مهما لنا من أجل الحصول على الأمل، تمكنا من تحقيق ذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهناها، ابتداء من الغد سنفكر في نهائي كأس إيطاليا، الهدف هو استعادة الطاقة".

وعن استبدال النجم البرتغالي رونالدو، قال بيرلو: "ربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها كريستيانو رونالدو سعيدا باستبداله، لقد كان سعيدا ويبتسم في غرفة الملابس، الشيء المهم هو استعادة القوة".

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واختتم بيرلو تصريحاته، قائلا: "نأمل أن ترتكب الأندية المنافسة الأخطاء غدا حتى يعود لنا الأمل بالتأهل من جديد، الشيء المهم هو أننا حققنا الانتصار اليوم".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة، وانتزع المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، الموهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، من فريق نابولي الذي يحل ضيفا على فيورنتينا، يوم الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا، ويتأخر بفارق المواجهات المباشرة عن ميلان الذي يستضيف كالياري، يوم الأحد أيضا.

في المقابل، يتربع إنتر ميلان على عرش الصدارة برصيد 88 نقطة، وحسم اللقب لصالحه من عدة جولات، وذلك لأول مرة منذ 11 عاما، واضعا حدا لاحتكار يوفنتوس له في المواسم التسعة الماضية.

المصدر: وكالات