يوفنتوس يهزم البطل إنتر ميلان ويحتفظ ببصيص الأمل الأوروبي (فيديو)

احتفظ فريق يوفنتوس ببصيص أمل المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بعد فوزه على ضيفه إنتر ميلان (3-2) مساء اليوم السبت، في الجولة الـ37 من الدوري الإيطالي.

وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "البيانكونيري" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 24 من متابعة لكرة تصدى لها الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيش بعد ضربة جزاء نفذها "صاروخ ماديرا" بنفسه.

الدوري الايطالي | يوفنتوس 1 × 0 انتر ميلان | هدف اول يوفنتوس رونالدو من ركلة جزاء HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/LpSVbaZBim — F 2 2 GOOOOOOO (@VinnieWaind) May 15, 2021

ورد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بهدف التعادل، عند الدقيقة 35، سجله من ضربة جزاء.

ووضع الكولومبي خوان كوادرادو أصحاب الأرض في المقدمة مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني لهم في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتلقى فريق "السيدة العجوز" ضربة موجعة في الدقيقة 55 بطرد لاعبه الأوروغوياني رودريغو بيتانكور لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

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واستفاد الضيوف من النقص العددي وعادلوا النتيجة مرة أخرى، في الدقيقة 86، بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع جورجيو كيلليني خطأ في مرماه.

ولكن كوادرادو، نجم المباراة بلا منازع، عاد واقتنص هدف الفوز الثمين لليوفي، في الدقيقة 88، سجله من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

كما أكمل انتر ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو.

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 75 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري "الكالتشيو"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة، وخاصة مباراتي فريقي ميلان ونابولي، اللذين يصارعانه على البطاقتين المتبقيتين المؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، يتربع على عرش الصدارة برصيد 88 نقطة، وحسم المنافسة على لقب بطل الدوري منذ عدة جولات، ليضع حدا بذلك لهيمنة يوفنتوس عليه في المواسم التسعة الماضية.

المصدر: RT