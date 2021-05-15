رونالدو "صاروخ ماديرا" وجها لوجه ضد "الغول" لوكاكو

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية مساء اليوم السبت، صوب ملعب "جيوزيبي مياتزا" بمدينة ميلانو، الذي سيكون مسرحا للمواجهة المرتقبة بين يوفنتوس وضيفه إنتر ميلان، في الجولة 37 "للكاتشيو".

وأعلن مدربا الفريقين التشكيلة الأساسية لهما لخوض هذا اللقاء الهام بالنسبة لفريق يوفنتوس، والذي سينطلق في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإيطالي أندريا بيرلو (41 عاما)، المدير الفني لفريق يوفنتوس، بالتشكيلة الأساسية التالية "للبيانكونيري"، لخوض هذه "القمة" ضد مضيفه فريق "أفاعي" ميلانو:

بينما سيعتمد الإيطالي أنطونيو كونتي (51 عاما) المدير الفني لفريق إنتر ميلان، على التشكيلة الأساسية التالية "للنيراتزوري"، لمواجهة مضيفه "البيانكونيري":

📢 | أخبار الفريق



إليكم اختيارات السيد أنطونيو كونتي للتشكيل الذي سيبدأ المباراة 📋👇#يوفنتوس_إنتر | #فورزا_إنتر ⚫️🔵 pic.twitter.com/ofxPdpLsWb — إنتر 🏆🇮🇹 (@Inter_ar) May 15, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيقود هجوم "السيدة العجوز" في هذه المباراة الهامة، على عرش صدارة هدافي الموسم الحالي "للكالتشيو" برصيد 28 هدفا، متفوقا بفارق 6 أهداف على أقرب ملاحقيقه الكولومبي لويس مورييل نجم فريق أتالانتا، والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي سيقود بدوره هجوم إنتر ميلان.

بينما يحتل يوفنتوس المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري "الكالتشيو"، برصيد 72 نقطة، ويصارع على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في حين تعتبر هذه المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لإنتر ميلان الذي يتربع على عرش الصدارة برصيد 88 نقطة، وحسم المنافسة على لقب بطل الدوري منذ عدة جولات، ليضع حدا بذلك لهيمنة يوفنتوس عليه في المواسم التسعة الماضية.

المصدر: "twitter/inter/juventusfc"