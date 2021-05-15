رونالدو يعادل رقم ميسي

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى هدفه رقم 29 في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد مباراة فريقه يوفنتوس أمام ضيفه إنتر ميلان (3-2) مساء السبت، ضمن الجولة 37 من "الكالتشيو".

وسجل رونالدو هدف التقدم الأول "للبيانكونيري" في الدقيقة 24 من متابعة لكرة تصدى لها الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيش بعد ضربة جزاء نفذها "صاروخ ماديرا" بنفسه.

وذكرت شبكة "ESPN" أن رونالدو وصل بذلك إلى هدفه رقم 777 خلال مسيرته الكروية حتى الآن.

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وتعادل رونالدو "صاروخ ماديرا" بذلك مع غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، حيث أحرز الثنائي 29 هدفا حتى الآن، في الموسم الحالي للدوري هذا الموسم، ولا يتفوق عليهما في الدوريات الخمسة الكبرى، سوى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، برصيد 40 هدفا.

وأصبح الدون رونالدو (36 عاما) قاب قوسين أو أدنى من الفوز بلقب هداف الدوري الإيطالي لكرة القدم، لأول مرة منذ انضمامه إلى صفوفه صيف 2018، حيث يواصل تربعه على صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 6 أهداف عن وصيفه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، ويليهما في المركز الثالث الكولومبي لويس مورييل نجم فريق أتالانتا، برصيد 22 هدفا.

المصدر: وكالات