أتالانتا يعقد مهمة رونالدو مع يوفنتوس

خرج نادي أتالانتا بفوز مثير وثمين من ملعب مضيفه جنوى (4-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في نطاق منافسات المرحلة الـ37 خبر الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على رباعية الضيوف كل من اللاعبين، الكولومبي دوفان زاباتا، والأوكراني روسلان مالينوفسكي، والألماني روبن جوسينس، والكرواتي ماريو باساليتش، في الدقائق (9، 26، 44، و541) على الترتيب.

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بينما سجل المهاجم الأوزبكي، إلدور شومورودوف، هدفين لفريق جنوى في الدقيقتين (49، و85) وتخللهما هدف زميله المهاجم المقدوني، غوران بانديف، سجله في الدقيقة 67 من ضربة جزاء.

ورفع أتالانتا رصيده بعد هذا الفوز إلى 78 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري، وضمن بذلك بقاءه في المربع الذهبي "للكالتشيو" وبالتالي مشاركته في دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" الموسم المقبل.

في المقابل، توقف رصيد جنوى عند 39 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT