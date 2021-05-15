منع نيمار من المشاركة في نهائي كأس فرنسا

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف البرازيلي نيمار لمباراة واحدة، ما سيمنعه من المشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا ضد موناكو، الأربعاء المقبل.

وتلقى نيمار إنذارا بعد لحظات من نزوله بديلا في مباراة الدور نصف النهائي ضد مونبلييه، ما أدى إلى تلك العقوبة بسبب إيقافه مباراتين وأخرى مع وقف التنفيذ، بعد طرده ضد ليل في الدوري الشهر الفائت، وكانت الأخيرة مشروطة بعدم تلقي النجم البرازيلي بطاقة صفراء جديدة لفترة معينة.

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ونص القانون على عدم إلغاء وقف التنفيذ إلا بعد خوض نيمار 10 مباريات رسمية من دون الحصول على إنذار، إلا أن الدولي البرازيلي كان يخوض أمام مونبلييه مباراته الخامسة بعد العقوبة.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ الاثنين 17 مايو، أي قبل يومين من موعد مباراة الفريق الباريسي ضد موناكو في نهائي كأس فرنسا.

ويضاف إيقاف نيمار إلى تشكيلة باريسية ستفتقد أيضا أمام موناكو، لجهود الإيطالي ماركو فيراتي المصاب، وبريسنيل كيمبيبي الموقوف.

المصدر: وكالات