قائمة هدافي الليغا بعد أهداف ميسي وبنزيما والنصيري

يتربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، على عرش صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية الليغا.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 29 هدفا، بعد أن سجل هدف التقدم لفريقه في مرمى ليفانتي (3-3) يوم الثلاثاء الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 للدوري.

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ويتقاسم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، والإسباني جيرارد مورينو، مهاجم فريق فياريال، المركز الثاني في ترتيب هدافي الليغا، برصيد 22 هدفا لكل منهما، ويلهما الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، برصيد 19 هدفا، ومن ثم المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، برصيد 18 هدفا.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي الليغا قبل جولتين من نهايتها:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 29 هدفا

2- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 22 هدفا

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- الإسباني جيرارد مورينو (فياريال) – 22 هدفا

4- الأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – 19 هدفا

5- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 18 هدفا

6- السويدي ألكسندر إيساك (ريال سوسييداد) – 14 هدفا

- الإسباني خوسي لويس موراليس (ليفانتي) – 14 هدفا

8- الإسباني رفائيل مير فيسينتي (هويسكا) – 13 هدفا

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- إياغو أسباس (سيلتا فيغو) – 13 هدفا

10- الإسباني إنريكي غارسيا كيكي (إيبار) – 12 هدفا

- الإسباني ماركوس لورنتي (أتلتيكو مدريد) – 12 هدفا

- الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة) – 12 هدفا

13- الإسباني روجر مارتي (ليفانتي) – 11 هدفا

- الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) – 11 هدفا.

المصدر: RT