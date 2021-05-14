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حارس مرمى غرناطة يهدي هدفا لبنزيما (فيديو)

الرياضة

حارس مرمى غرناطة يهدي هدفا لبنزيما (فيديو)
AFP /JORGE GUERRERO
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ارتكب البرتغالي روي سيلفا حارس مرمى غرناطة هفوة كبيرة خلال مباراته أمام ضيفه ريال مدريد (1-4) التي جمعتهما أمس الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخرج روي سيلفا بعيدا من مرماه بشكل خاطئ "بتهور" في محاولة منه لقطع كرة طويلة، لتصل إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي أرسلها في الشباك مختتما رباعية "الميرينغي" في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

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ورفع بنزيما رصيده إلى 22 هدفا، ويتقاسم المركز الثاني في ترتيب هدافي الليغا مع جيرارد مورينو، مهاجم فريق فياريال، بفارق 7 أهداف خلف صاحب الصدارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

المصدر: RT 

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