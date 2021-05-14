مصدر: ميسي يبحث عن منزل في باريس

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن وكالة شهيرة متخصصة في العقارات الفاخرة، تبحث عن منزل في باريس للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ما قد يعني أنه يخطط للانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان.

ووفقا لموقع "le10sport"، فإن وكالة عقارات شهيرة عرضت عدة فيلات فاخرة، بالفعل على ميسي، لكن "البرغوث" لم يوافق على أي منها.

Месси снова ищет дом во Франции, а Агуэро уже договорился с «Барсой» 🔵🔴



Кажется, в «Барсе» будет жарко этим летом 🔥https://t.co/HUnkBZ3sAV



📷 Alex Caparros/Getty Images Sport/Getty Images pic.twitter.com/hko7ZXqYoy — Матч ТВ (@MatchTV) May 14, 2021

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وينتهي عقد ليونيل ميسي (33 عاما) مع نادي برشلونة، الذي بدأ مسيرته الاحترافية معه مطلع عام 2004، في الثلاثين من شهر يونيو المقبل.

ولم يتقدم برشلونة بأي عرض رسمي حتى الآن لتمديد عقد قائده الأرجنتيني، لأن رئيس النادي، خوان لابورتا، يفضل انتظار التقارير المالية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول حسابات النادي، والقدرة الاقتصادية للفريق في الفترة المقبلة.

وقدر الدخل السنوي لميسي بنحو 104 ملايين دولار، كما جاء في أحدث تقرير للمجلة الاقتصادية الأمريكية الشهيرة "فوربس".

وأحرز ليونيل ميسي 37 هدفا إضافة إلى 12 تمريرة حاسمة، خلال 46 مباراة بقميص "البلوغرانا" في جميع البطولات ضمن الموسم الحالي، منها 29 في الليغا.

المصدر: "matchtv.ru"