يوسف النصيري يروض "الخفافيش"..فيديو

حقق فريق إشبيلية فوزا ثمينا على ضيفه فالنسيا في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين إشبيلية بالفضل في انتصاره لمهاجمه المغربي يوسف النصيري الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في مرمى فالنسيا "الخفافيش"، بحلول الدقيقة 66 من زمن اللقاء على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 74 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد فالنسيا عند 39 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: RT