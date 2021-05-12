شاهد.. رونالدو يحقق عدة أرقام تاريخية

تقدم فريق يوفنتوس على مضيفه ساسولو (2-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع الفرنسي أدريان رابيو فريق "السيدة العجوز" في المقدمة، بهدف سجله في الدقيقة 28 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت كرته بأسفل القاء الأيمن قبل أن تعانق الشباك.

وضاعف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة للضيوف في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى.

وأحرز كريستيانو رونالدو بذلك هدف اليوبيلي رقم 100 بقميص "البيانكونيري" خلال 131 مباراة، وأصبح "صاروخ ماديرا" أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل 100 هدف أو أكثر في جميع المسابقات في أول ثلاثة مواسم مع الفريق، بواقع 14 هدفا فى دوري أبطال أوروبا، و80 هدفا فى الدوري الإيطالي، و4 أهداف فى كأس إيطاليا وهدفين فى كأس السوبر الإيطالي.

100 - Cristiano #Ronaldo has just become the first player in the history of Juventus to have scored 100+ goals in all competitions in his first three campaigns for the Bianconeri. Legend.#SassuoloJuve#SerieApic.twitter.com/1U2QK0YJO8 — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 12, 2021

وأصبح فريق يوفنتوس ثالث فريق يسجل معه الدون رونالدو 100 هدف أو أكثر فى جميع المسابقات، بعدما سجل 450 هدفا بقميص ريال مدريد و118 هدفا مع مانشستر يونايتد.

كما عزز النجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما، تربعه على عرش صدارة الهدافين للموسم الحالي "للكالتشيو" برصيد 28 هدفا.

ويحتل كريستيانو رونالدو المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ يوفنتوس، برصيد 100 هدفا.

المصدر: RT