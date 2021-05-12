الرئيس السابق لنادي "الزمالك" المصري يتوعد بالكشف عن فضيحة رياضية كبرى

أعلن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي "الزمالك" المصري، أنه سيكشف عن "فضيحة رياضية كبرى" بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وقال منصور في منشور على صفحته عبر "فيسبوك": "إن شاء الله بعد إجازة العيد هيكون ملف الفيفا وملف اللجنة الأولمبية الدولية اترجموا، بعد أن تم الانتهاء اليوم الثلاثاء 11 مايو من إعداد الملفين باللغة العربية بحمد الله في 125 صفحة ومعاهم 300 مستند".

وأضاف: "هتبقى فضيحة رياضية غير مسبوقة، هاكشف الظلم والفساد الرياضي الذي استشري بس".

وتابع: "أنا عملت اللي عليا بقالي 6 أشهر بخاطب الكبير والصغير بكل أدب لكن واضح إن نفوذ تميم جامد قوي، وأنا مارست حقي المشروع وتحملت غضب بعض الجماهير ضدي معتقدين إني خايف وأنا لا أخاف إلا من ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقني".

وقال: "كنت خايف على سمعة وطن بعشقه لكن بعض المسؤولين فيه مش خايفين عليه واستمروا في ظلمي وبهدلتي ومعايا مش أقل من 150 مليون مشجع زملكاوي في مصر والعالم العربي واتعامل هؤلاء المسؤولون معايا ومع الملايين".

المصدر: "الوفد"