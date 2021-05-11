مهاجم ليفربول"يغرد" لفلسطين

أعرب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن دعمه للشعب الفلسطيني على خلفية الأحداث في القدس.

ونشر ماني عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام"، صورة لمدينة القدس، وعلق عليها قائلا: "الحرية لفلسطين"، مع وضع العلم الفلسطيني.

إقرأ المزيد

وانضم ماني بذلك إلى عدد من نجوم كرة القدم، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم للشعب الفلسطيني، مثل الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، ومواطناه إسلام سليماني، مهاجم ليون الفرنسي لكرة القدم، وإسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي، والمصري محمد النني لاعب فريق أرسنال، والمصري محمد حسن "تريزيغيه" لاعب أستون فيلا الإنكليزي، والمصري أحمد حسن كوكا لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني، والمغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، والفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، والفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، والفرنسي فرنك ريبيري لاعب فيورنتينا الإيطالي، وغيرهم.

المصدر: وكالات