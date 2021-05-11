أبرز نجوم كرة القدم المتضامنين مع الفلسطينيين في أحداث القدس
حرص عدد كبير من الأندية العالمية ونجوم كرة القدم على دعم الفلسطينيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خليفة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين في القدس.
وفيما يلي قائمة أبرز نجوم كرة القدم الداعمين للفلسطينيين:
الدولي المصري محمد النني لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم
my heart and my soul and my support for you Palestine 🇵🇸 ✌️ pic.twitter.com/ywrpPk5Xmf— Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 10, 2021
نجم المنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة
اللهم إنا نستودعك— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 10, 2021
المسجد الأقصى وما حوله أرضه وسماءه وأهله والمرابطين فيه، يامن لا تضيع الودائع عنده،
اللهم انصر أهلنا في القدس...اللهم كن معهم ...اللهم ثبت أقدامهم...اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام...اللهم عليك بالكيان الصهيوني ومن عاونه ..اللهم انصر أهل فلسطين يارب العالمين
الدولي المصري أحمد حسن كوكا لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني
May 10, 2021
المصري الآخر محمد حسن "تريزيغيه" لاعب أستون فيلا الإنكليزي
يا عنايه الله المشدده التفي حول فلسطين ،اللهم فلسطين ومن بها ❤️🇵🇸#savesheikhjarrah#انقذوا_حي_الشيخ_جراحpic.twitter.com/Z8Xy2GceME— Trezeguet (@Trezeguet) May 10, 2021
المصري أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنكليزي
Palestine 🇵🇸🙏🏽🤲🏽 pic.twitter.com/a2pUvKvvo7— Ahmed Elmohamady (@Elmo_27) May 10, 2021
المصري عمر السولية نجم نادي الأهلي
🙏🙏🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/iaAqZU5qQU— Amr elsolia (@amrelsolia) May 11, 2021
المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك
"وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ"— Shikabala (@Shikabala) May 8, 2021
سيرحلون.. ونبقى 🇵🇸✌🏾#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح#SaveSheikhJarrah#RedForPalestinepic.twitter.com/TqHvF5SrOm
المصري علي غزال لاعب نادي سموحة
🇵🇸✌🏾🇵🇸 pic.twitter.com/Qy0nMWz838— Aly Ghazal علي غزال (@AlyGhazal) May 9, 2021
الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
🤲🏼🇵🇸 #Palestine#SaveSheikhJarrahpic.twitter.com/t1JdD24chc— Riyad Mahrez (@Mahrez22) May 10, 2021
الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليون الفرنسي لكرة القدم
Free Palestine 🙏🏻🙏🏻🙏🏻#FreePalestinepic.twitter.com/6slE2nROFa— Islam Slimani (@slimaniislam) May 10, 2021
أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي، يعلق علم فلسطين إلى جانب علم الجزائر على شرفة منزله
النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي لكرة القدم
Choqué par les images de violences subies par nos frères et sœurs palestiniens…— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) May 11, 2021
Ne les oublions pas dans nos prières.
🤲🏼🇵🇸 #SavePalestinepic.twitter.com/Qx3TUu9k3q
المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم
#FreePalestine 💔🙏🏾🤲🏽— achrafhakimi (@AchrafHakimi) May 10, 2021
بدر بنون نجم الأهلي ومنتخب المغرب
لاعبو فريق ديبورتيفو بالستينو التشيلي ارتدوا الشماغ قبل مواجهة نادي كولو كولو في الدوري التشيلي
لاعب منتخب مصر عمرو وردة
الإسباني أداما تراوري، نجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم
البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة
المهاجم المالي موسى ماريغا لاعب نادي الهلال الجديد القادم من بورتو البرتغالي
الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد
الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة
الفرنسي فرانك ريبيري نجم فريق فيورنتينا الإيطالي
المصدر: وكالات