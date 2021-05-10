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كشف سبب وفاة الإعلامي الرياضي السعودي التويجري عن 40 عاما

الرياضة

كشف سبب وفاة الإعلامي الرياضي السعودي التويجري عن 40 عاما
TURKI ALALSHIKH @Turki_alalshikh/Twitter
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تصدر خبر وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عاما، يوم السبت، وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية وعدد من الدول الخليجية، وذلك في أعقاب الإعلان عن رحيله رسميا.

وكشفت وسائل إعلام سعودية، سبب وفاة التويجري، حيث أكدت أنها كانت مفاجئة، إثر تعرضه لسكتة قلبية، مشيرة إلى أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

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وأوضحت ذات المصادر، أن الكاتب والمحلل الرياضي، توفي في مستشفى "استر سند" الذي نقل إليه.

وأثار خبر وفاته حزن وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشنوا له وسما بعنوان "عادل التويجري"، عبروا من خلاله عن حزنهم الشديد وصدمتهم بالخبر.

وعمل التويجري، ناقدا رياضيا في برنامج "أكشن يا دوري"، وترأس المركز الإعلامي لرالي حائل، بالإضافة لكونه عضوا في مجلس إدارة نادي الهلال السعودي.

وكتب التويجري في العديد من الصحف مثل صحيفة مكة، وصحيفة الشرق، وصحيفة الاقتصادية.

وكان آخر ظهور إعلامي له في برنامج "الدوري مع وليد"، حيث علق على فوز الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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