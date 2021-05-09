الكشف عن سبب وفاة بطل كمال الأجسام فهد هزازي.. ونشر آخر صورة له (تقارير)

تلقى الشارع الرياضي في السعودية صدمة بعد وفاة فهد الهزازي بطل كمال الأجسام في المملكة بشكل مفاجئ أمس السبت.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حزنهم بعد سماعهم نبأ وفاة هزازي، خاصة وأنه كان قد نشر ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع "سناب شات" خلال تدريباته قبل الحادث ببضع ساعات فقط.

المحترف فهد هزازي مثال مشرف للرياضي الخلوق المبتسم دائما ...قبل ساعات كان في سناب معانا، و الان توفى ورحل لدار الحق في ايام فضيلة ربنا اختاره يكون عنده

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رحمة الله عليك يا فهد ونعم الشخص و الكل يذكرك بذكرى طيبة....أسأل الله ان يسكنك فسيح جناته و انا لله وانا اليه راجعون💔 pic.twitter.com/K5l1ADlXUR — عُمر شيحه Be Fit60 (@SheehaHR) May 8, 2021

وتداول مغردون رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" بأن وفاة هزازي كانت بسبب نوبة صرع شديدة، إذا كان يعاني من مرض الصرع بشكل دائم، وهو ما أكدته العديد من التقارير.

قبل ٧ ساعات منزل سنابات ويتمرن بالنادي واليوم الصباح توفي صدمه 💔💔💔💔💔الله يرحمه ويغفرله ويصبر اهله #فهد_هزازي_في_ذمة_اللهpic.twitter.com/axspBhjazG — mohammed (@moh77_7_) May 8, 2021

ونفت تلك التقارير كل ما تردد بشأن وفاة هزازي أثناء تأدية التمارين الرياضية داخل إحدى صالات اللياقة البدنية (الجيم) وانخفاض نسبة الأنسولين في الدم، أو إصابته بفيروس كورونا وتطور الأمر حتى وفاته.

#فهد_هزازي_في_ذمة_الله

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الله يرحمه ويغفرله له ويسكنه فسيح جناته ،، لحد يفتي بالله ف شيء والميت مايجوز عليه الا الرحمه 🤍🤍

::H

pic.twitter.com/ScRD8pyQI5 — رفع هشتاقات ترند ● (@RAF_TRND) May 8, 2021

#فهد_هزازي_في_ذمه_الله

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ،💔 pic.twitter.com/slUuGjnfgp — faisal otb (@faisalotaibi93) May 8, 2021

ببالغ الأسى.. أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة بطل كمال الأجسام

الزميل فهد هزازي احد منسوبي تجمع الرياض الصحي الأول ..

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته

(إنا لله وإنا إليه راجعون) #فهد_هزازي_في_ذمه_اللهpic.twitter.com/LV5n5m0MFJ — فايز المالكي (@fayez_malki) May 8, 2021

وأحرز هزازي لقب بطل السعودية لكمال الأجسام العام الماضي بفئة وزن فوق 90 كغم.

ومثل هزازي السعودية ‏في عدة محافل دولية، محققا عددا من البطولات، منها ‏حصوله على بطولة أرنولد كلاسي، ووصوله إلى المركز الرابع في بطولة العالم لكمال ‏الأجسام.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي