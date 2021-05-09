لفتة إنسانية من محمد صلاح تجاه مدير الكرة في أحد الأندية المصرية

كشف خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي المصري، عن لفتة إنسانية قام بها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في محنة مرضه.

وقال مهدي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة المصرية: "علاقتي بمحمد صلاح علاقة قوية على المستوى الأسري وليس العمل فقط، وعرض عليا السفر لإنجلترا بطائرة خاصة للعلاج هناك".

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وأضاف: "وحابب أشكر هاني أبو ريدة ومسؤولي الإنتاج الحربي وجمال علام وأحمد مجاهد وكل رموز الوسط الكروي الذين بادروا بالإطمئنان على صحتي ومساعدة أسرتي والوقوف لجوارهم".

وختم مهدي قائلا: "غادرت المشفى وسأظل تحت الرعاية الطبية في منزلي".

المصدر: akhbarelyom.com