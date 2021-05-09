بالفيديو.. صلاح وماني "يشتركان" بهدف للمرة الأولى منذ 11 شهرا

صنع الدولي المصري محمد صلاح هدفا لزميله السنغالي ساديو ماني في المباراة التي فاز فيها فريقهما ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين نظيفين أمس السبت ضمن الجولة 35 من "البريميرليغ".

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، فإن هدف ماني الذي جاء من تمريرة حاسمة من صلاح، هو الأول الذي يشترك فيه الثنائي معا هذا الموسم في "البريميرليغ".

ويعود آخر هدف اشترك فيه الثنائي في الدوري الممتاز إلى شهر يونيو من عام 2020 وتحديدا في شباك كريستال بالاس.

1 - Mohamed Salah's assist for Sadio Mané's header was the first time the duo have combined for a goal in the Premier League this season, last doing so vs Crystal Palace in June 2020. Friends. #LIVSOU — OptaJoe (@OptaJoe) May 8, 2021

وسجل ماني هدفه في الدقيقة الـ31 قبل أن يضيف الإسباني تياغو ألكانتارا الهدف الثاني لـ"الريدز" في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي من اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة وصعد إلى المركز السادس مقلصا الفارق إلى 6 نقاط مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ولدى ليفربول مباراة مؤجلة مع مانشستر يونايتد.

المصدر: RT