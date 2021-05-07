لقطة كوميدية نادرة.. لاعب يحمل منافسه على ظهره إلى خارج الملعب في توقيت "حساس" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة ونادرة جرت أمس الأول خلال المباراة النهائية لكأس سوريا لكرة القدم التي أقيمت على ملعب تشرين في دمشق بين فريقي جبلة وحطين.

وعند الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي الثاني (د.114) عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، قام لاعب حطين عبد الملك عنيزان بحمل لاعب جبلة عبد الإله حفيان (المستلقي على الأرض بداعي الإصابة والمطلوب للخروج للتبديل) على ظهره إلى خارج حدود الملعب حرصا على تسريع اللعب وعدم إهدار الوقت من الدقائق المتبقية من عمر النهائي.

وضحك الحفيان عندما وجد نفسه محمولا بهذه الطريقة، كما ارتسمت الابتسامة على وجوه اللاعبين والحكام على حد سواء.

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يذكر أن التعادل من دون أهداف استمر بين الفريقين في الوقتين الإضافيين ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لجبلة بنتيجة 6-5.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي