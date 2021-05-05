جبلة يتوج بكأس سوريا لكرة القدم على حساب حطين للمرة الثانية في تاريخه

توج جبلة بكأس سوريا لكرة القدم بعد تغلبه على حطين بركلات الترجيح 6-5 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بالمباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تشرين في العاصمة دمشق.

ولم ينجح أي من اللاعبين في هز الشباك خلال الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لجبلة.

وللمفارقة، فإن جبلة أحرز لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول عام 1999 أمام حطين بالذات، وحينها حسم جبلة النهائي بركلات الترجيح أيضا.

المصدر: RT