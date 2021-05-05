كومان يغيب عن قمة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

لن يتمكن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، من الجلوس في ملعب "كامب نو" عندما يوجه فريقه أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الإتحاد الإسباني، رفض الإستئناف المقدم من برشلونة لتخفيض عقوبة إيقاف كومان إلى مباراة واحدة، وهو ما يؤكد غياب المدرب عن موقعة أتلتيكو مدريد الهامة.

وفرضت الهيئة التأديبية في الليغا على المدرب الهولندي البالغ 58 عاما عقوبة الإيقاف لمباراتين، بعد أحداث يوم الخميس الماضي ضد غرناطة.

واعترض كومان وقتها، بشكل غير لائق، على طريقة تحكيم المباراة، التى خسرها البلوغرانا بنتيجة 1-2، ما دفع حكم اللقاء لطرده وإيقافه مباراتين، الأولى ضد فالنسيا والثانية أمام أتلتيكو مدريد.

وقال مدرب البرسا حرفيا للحكم الرابع في مباراة غرناطة:"يالها من شخصية".

وقالت لجنة المسابقات في بيان إن كومان تعرض للعقوبة لأنه خالف المادة 117 من لائحة الانضباط والتي تحظر "الاستخفاف أو التقليل من شأن الحكام أو المسؤولين أو السلطات الرياضية".

#FCB 🔵🔴



❌ Apelación desestima el recurso del Barcelona por Koeman



🏟 No podrá sentarse este sábado en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid https://t.co/h5Td0ZINhV — Diario SPORT (@sport) May 5, 2021

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وقضى كومان عقوبة إيقاف مباراة واحدة، أمام فالنسيا في المباراة التي جمعت الطرفين الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز برشلونة 3-2 بالجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

وسيقود مساعد المدرب ألفريد شرودر الفريق أمام أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستكون نتيجتها حاسمة بشكل كبير للقب الليغا.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 76 نقطة، فيما يحل ريال مدريد وصيفا برصيد 74 نقطة وبفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

المصدر: sport.es