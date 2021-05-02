إنتر ميلان قد يتوج بلقب "الكالتشيو" اليوم من دون أن يلعب

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية عامة وإنتر ميلان خاصة مساء اليوم الأحد، صوب ملعب "مابي" بمدينة ريجيو إيميليا، الذي سيكون مسرحا لمباراة الفريق المحلي ساسولو وضيفه أتالانتا.

وسيتوج فريق إنتر ميلان بلقب بطل الدوري رسميا، في حال تعثر أتالانتا في هذه المباراة اليوم، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 34 للدوري.

التشكيلة الأساسية لفريق ساسولو:

التشكيلة الأساسية لفريق أتالانتا:

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وتغلب فريق إنتر ميلان على مضيفه كروتوني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الـ34 "للكالتشيو" أيضا، ورفع رصيده إلى 82 نقطة، مبتعدا بفارق 14 نقطة عن وصيفه أتالانتا قبل مباراته اليوم.

وانحصر اللقب "الكالتشيو" بين إنتر ميلان وأتالانتا فقط، بينما خرج يوفنتوس من دائرة المنافسة رسميا، وانتهى احتكاره للقب بعد 9 مواسم متتالية.

وذلك بعد أن تغلب فريق إنتر ميلان على مضيفه كروتوني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الـ34 "للكالتشيو" أيضا.

المصدر: RT