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حكيمي يؤكد تفوق "الأفاعي" على كروتوني (فيديو)

الرياضة

حكيمي يؤكد تفوق
Reuters /Ciro De Luca
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خرج فريق إنتر ميلان بفوز صعب من ملعب متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مضيفه كروتوني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 "للكالتشيو".

وتقدم إنتر ميلان "الأفاعي" بهدف متأخر سجله اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن بحلول الدقيقة 69، ومن ثم سجل المغربي أشرف حكيمي هدف الأمان الثاني، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ورفع إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 82 نقطة، وابتعد في صدارة "الكالتشيو"، بفارق 14 نقطة عن وصيفه أتالانتا الذي يستضيف ساسولو يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، يقبع كروتوني في قاع ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

المصدر: RT

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