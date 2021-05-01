حكيمي يؤكد تفوق "الأفاعي" على كروتوني (فيديو)

خرج فريق إنتر ميلان بفوز صعب من ملعب متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مضيفه كروتوني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 "للكالتشيو".

وتقدم إنتر ميلان "الأفاعي" بهدف متأخر سجله اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن بحلول الدقيقة 69، ومن ثم سجل المغربي أشرف حكيمي هدف الأمان الثاني، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

🏆 الدوري الايطالي



قوووووول

كروتوني 0 × 2 انتر ميلان | هدف اشرف حكيمي 🇲🇦 قبل قليل 👏🏻👏🏻👏🏻



Via : @if24hd_pic.twitter.com/4XVm5PChie — الكرة العربية ❁ (@ARBFOOT) May 1, 2021

ورفع إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 82 نقطة، وابتعد في صدارة "الكالتشيو"، بفارق 14 نقطة عن وصيفه أتالانتا الذي يستضيف ساسولو يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، يقبع كروتوني في قاع ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

المصدر: RT