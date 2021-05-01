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ميلان يستعيد توازنه على حساب بينفينتو

الرياضة

ميلان يستعيد توازنه على حساب بينفينتو
AFP /MIGUEL MEDINA
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تغلب فريق ميلان على ضيفه بينفينتو (2-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض "الروسونيري" كل من التركي هاكن كالهانغولو، والفرنسي ثيو هيرنانديز، في الدقيقتين (6 و66) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

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وحقق ميلان أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليين، ورفع رصيده إلى 69 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري، متجاوزا فريق أتالانتا الذي يستضيف ساسولو يوم الأحد، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد فريق بينفينتو ويحتل المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الدوري "الكالتشيو"، برصيد 31 نقطة.

المصدر: RT 

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