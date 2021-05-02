ساسولو ينصب إنتر ميلان بطلا "للكالتشيو" مبكرا

أهدى فريق ساسولو لقب بطل الدوري الإيطالي لإنتر ميلان مبكرا، إثر تعادله مع ضيفه أتالانتا، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 "للكالتشيو".

وتقدم فريق أتالانتا بهدف سجله سجله مدافعه الألماني روبن جوسينس في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، بالرغم من النقص العددي في صفوفه بعد طرد حارس مرماه بييرلويجي جوليني، في الدقيقة 23 بالبطاقة الحمراء مباشرة.

ورد المهاجم دومينيكو بيراردي بهدف التعادل في الدقيقة 52 سجله من ضربة جزاء.

وأضاع مهاجم أتالانتا الكولومبي لويس مورييل فرصة ذهبية لوضع فريقه في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 76، بإهداره ضربة جزاء.

إقرأ المزيد

وأكمل ساسولو أيضا المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي مارلون سانتوس، في الدقيقة 75 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "مابي" بمدينة ريجيو إيميليا.

واكتفى فريق أتالانتا بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل الذي جاء بطعم الهزيمة بالنسبة له، فقد رفع رصيده إلى 69 نقطة، ويحتل المركز الثاني متخلفا بفارق 13 نقطة عن إنتر ميلان، الذي أصبح بعيد المنال وتوج رسميا بلقب بطل "الكالتشيو".

وتوج إنتر ميلان بلقب بطل الدوري "الكالتشيو" للمرة 19 في تاريخه، والأولى منذ موسم (2009-2010)، ليكسر بذلك احتكار يوفنتوس للقب لـ9 مواسم متتالية.

المصدر: RT