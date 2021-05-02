صلاح على موعد مع إنجاز جديد في لقاء مانشستر يونايتد

من المنتظر أن يتواجد النجم المصري، محمد صلاح، في تشكيلة ليفربول التي ستخوض مباراة مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة في معقل اليونايتد "أولد ترافورد"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن صلاح، سيكون على موعد مع تحقيق إنجاز جديد في مباراة اليوم، ففي حال هزه شباك اليونايتد، سيرتقي إلى المركز الـ11 في قائمة ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين على الإطلاق.

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ويحتل النجم المصري حاليا المركز الـ12، برصيد 123 هدفا، بالتساوي مع ديك فورشو.

وكان صلاح قد حقق إنجازا تاريخيا في الجولة الماضية، بعدما أحرز هدفا خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع نيوكاسل يونايتد 1-1، حيث أصبح النجم المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في ثلاثة مواسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: وكالات