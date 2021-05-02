صلاح يتحدث للمرة الأولى عن إنجازه التاريخي مع ليفربول

أعرب النجم المصري محمد صلاح، عن فخره وامتنانه لزملائه في نادي ليفربول، بعد أن حقق رقما قياسيا آخر في تسجيل الأهداف لـ"الريدز"، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وأحرز صلاح، هدفا خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع نيوكاسل يونايتد 1-1 نهاية الأسبوع الماضي، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في ثلاثة مواسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال صلاح عن هذا الإنجاز التاريخي في تصريحات نقلها موقع ليفربول: "أنا فخور بتسجيل الأهداف لناد مثل ليفربول.. هذا الرقم في الدوري الإنجليزي الممتاز هو شيء كبير بالنسبة لي، وشيء يجعلني أشعر بالفخر. أنا فقط بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد وتحقيق المزيد للنادي ولنفسي، ولا يمكنني القول إن الأمر يتعلق بي فقط".

وأضاف: "الأمر يتعلق أيضا باللاعبين الذين يحاولون المساعدة طوال الوقت ومنحي الكرة أمام المرمى، لذلك أود أن أشكرهم أيضا على هذا الإنجاز. إنهم جزء كبير منه".

وعندما سئل عما إذا كان بإمكانه الحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة الثالثة، أجاب النجم المصري: "ربما!".

وتابع: "أعتقد أن الهدف الرئيسي للفريق وبالنسبة لي هو أن نكون في المركز الرابع، وأن نشارك في دوري الأبطال. هذا هو الهدف الرئيسي، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأحرز صلاح 29 هدفا، وقدم لزملائه 4 تمريرات حاسمة، في 46 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، كما يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 20 هدفا، على بعد هدف واحد من المتصدر، مهاجم نادي توتنهام، هاري كين.

في حين يواجه ليفربول خطر الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016 /2017، إذ يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي (لعب مباراة أكثر)، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية.

ويستعد رفاق صلاح لخوض مواجهة صعبة ضد الغريم مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.

المصدر: liverpoolfc.com