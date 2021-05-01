مطالبات بفك ثلاثية "صلاح وماني وفيرمينو" مع ليفربول

طالب مدافع نادي ليفربول السابق، جيمي كاراغر، بضرورة إنهاء ثلاثية المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، في خط هجوم "الريدز" في الموسم المقبل.

ويحظى الثلاثي باهتمام من قبل أغلب الأندية الأوروبية الكبرى، لكن ليفربول يريد الحفاظ على نجومه الثلاثة، رغم تراجع مستواهم هذا الموسم.

وقال كاراغر في تصريحات لشبكة "سكاي"، إن فك ثلاثية صلاح، وماني، وفيرمينو، سيصب في نهاية المطاف في مصلحة ليفربول، مضيفا: "يستمر الناس في الحديث عن مشاكل ليفربول في خط الدفاع، لكن مشكلتهم الكبرى في الجانب الآخر من الملعب (الهجوم)".

وواصل: " وكما قلت قبل ستة أشهر، يحتاج الثلاثي الأمامي إلى التفكك، فلا يوجد ثلاثي عاش سويا طوال كل هذه المدة من قبل".

وتابع: "عندما تنظر إلى الشراكات الهجومية الأخرى فإنها تعمل سويا لمدة ثلاثة أعوام مثلا، أما في ليفربول، امتد الأمر إلى أربعة أو خمسة أعوام".

وأكمل: "ليفربول بحاجة إلى أن ينفصل الثلاثي في الصيف، وبحاجة إلى الاستثمار في هذا المركز (الهجوم) أيضا".

ويمر ليفربول بموسم سيئ للغاية، حيث ودع كل المسابقات خاوي الوفاض، كما أنه بات مهددا بالغياب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية.

المصدر: goal.com