شاهد.. القائم يمنع نيمار من التسجيل من زاوية مستحيلة!

نشر موقع البرازيلي، نيمار دا سيلفا، على منصة "تويتر"، فيديو يظهر محاولة نجم باريس سان جيرمان تسجيل هدف من زاوية مستحيلة.

وظهر نيمار، أحد أمهر اللاعبين في العالم، في الفيديو، خلال تدريبات فريقه التي أقيمت أمس الجمعة، وهو يتلاعب بالكرة ببراعة، قبل أن يسددها بالجزء الخارجي من قدمه، من مسافة بعيدة ومن زاوية مستحيلة، لكن مغامرة النجم البرازيلي انتهت بطريقة غير متوقعة، بعد أن اصطدمت تسديدته الفريدة بالقائم، الأمر الذي أصاب اللاعب بخيبة أمل.

وعلق حساب نيمار على الفيديو، بوضع رمز يعبر عن الدهشة.

ويستعد نيمار مع فريقه باريس سان جيرمان، لخوض مباراة هامة، يوم الثلاثاء المقبل، ضد مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريق الباريسي، انهزم في مباراة الذهاب على أرضه، بنتيجة 1-2.

المصدر: neymarjr.com