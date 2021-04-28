صحيفة مدريدية: هدف بنزيما في شباك تشيلسي غير صحيح (فيديو)

فرض تشيلسي الإنجليزي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه ريال مدريد الإسباني، في مباراة جمعتهما أمس الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان تشيلسي البادئ بالتسجيل عبر الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيك، في الدقيقة 14، قبل أن يدرك الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل، في الدقيقة 29، لكن هذا الهدف أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعض الرواد، وجود إعاقة محتملة من البرازيلي كاسيميرو للظهير الأيمن لنادي تشيلسي، سيزار أزبيليكويتا، قبل أن تصل الكرة إلى بنزيما ويضعها في الشباك.

وعن هدف بنزيما المثير للجدل قال الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" المدريدية، خوان أندوخار أوليفر: "كاسيميرو ارتكب خطأ على سيزار أزبيليكويتا، قبل أن يرسل (مدافع ريال مدريد) ميليتاو الكرة إلى بنزيما ويسجل الهدف".

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الأربعاء المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن، لتحديد المتأهل منهما لنهائي دوري الأبطال.

المصدر: صحيفة "ماركا"