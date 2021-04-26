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أول تعليق لمرتضى منصور بعد اعتماد القضاء الإداري للائحته في الزمالك

الرياضة

أول تعليق لمرتضى منصور بعد اعتماد القضاء الإداري للائحته في الزمالك
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أعلن رئيس نادي الزمالك السابق لكرة القدم، مرتضى منصور، عن انتصاره في قضية لائحة النادي، بعدما قررت محكمة القضاء الإداري المصري اعتمادها.

وقضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، باعتماد لائحة نادي الزمالك التي وضعها مرتضى منصور في العام 2018، قبل أن يلغيها مؤخرا رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس مركز التسوية والتحكيم، بناء على دعوى مقامة ضد منصور.

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وفي أول تعليق له على هذا القرار، كتب منصور عبر حسابه في موقع "تويتر": "قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق باعتماد لائحة نادي الزمالك التي وضعها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب منذ ثلاثة أعوام والتي قام بإلغائها هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس مركز التسوية والتحكيم".

وأضاف: "بناء على دعوى مقامة من ممدوح عباس طالب فيها بإلغاء هذه اللائحة برغم أنها تكرم شهداء مصر من الجيش والشرطة بمنح أسرهم عضويات عاملة مجانية في نادي الزمالك طوال العمر. وهي اللائحة التي كانت تحصن عضويات السادة الأساتذة القضاة وأعضاء النيابة وضباط الجيش والشرطة والصحفيين".

وكان مرتضى منصور، رحل عن رئاسة الزمالك بقرار من وزارة ‏الشباب والرياضة في نوفمبر من العام الماضي، بداعي وجود مخالفات إدارية لمجلسه أدت إلى صدور قرار بإيقاف مجلس الإدارة وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة، إلى جانب تشكيل لجنة جديدة لإدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء التحقيقات.

المصدر: حساب مرتضى منصور على "تويتر"

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